Разведка боем: артиллеристы ЗВО поддержали высадку десанта под Нижним Новгородом

Расчеты артиллерийских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) поддержали высадку группы тактического десанта в тылу противника в ходе тактического учения в Нижегородской области.

Для того, чтобы нанести скрытный удар в тылу противника, военнослужащие подразделений глубинной разведки под прикрытием огня 152-миллиметровых гаубиц и реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» высадились с помощью вертолетов Ми-8 АМТШ. Это позволило им беспрепятственно уничтожить склады боеприпасов и командный пункт «противника».

В целом в учениях на базе учебного центра боевой подготовки Западного военного округа были задействованы свыше 120 единиц военной и специальной техники.