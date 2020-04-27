На страже Дальнего Востока: войска РХБЗ продезинфицировали 8,5 тысяч объектов в рамках борьбы с COVID-19

Более 8,5 тысячи объектов продезинфицировали военнослужащие подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Восточного военного округа с начала апреля в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на Дальнем Востоке.

Как сообщила пресс-служба ВВО, военные провели дезинфекцию в Сахалинской, Амурской, Еврейской АО, Камчатском, Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях и Бурятии. Кроме того, по распоряжению командующего войсками округа Геннадия Жидко ведется обработка объектов военно-промышленного комплекса в Хабаровском и Приморском краях.

Общая площадь обработанных объектов составила свыше 2,2 миллиона квадратных метров. Также продезинфицированы объекты инфраструктуры в военных городках, дороги общего пользования. Как уточнили в пресс-службе, отряды РХБЗ будут работать до нормализации эпидемиологической обстановки.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае военные обработали территорию Амурского судостроительного завода и авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре, где выполняют гособоронзаказ.