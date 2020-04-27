Северный флот выдвинул свой проект на соискание премии РГО за исследования в Арктике

Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев утвердил заявку, подготовленную инициативной группой офицеров, занимавшихся научно-практическими исследованиями в Арктике, на соискание премии Русского географического общества (РГО) в номинации «Лучший историко-культурный проект».

Представленный на премию проект называется «Главный фасад России. История, события, люди». В нем описаны итоги двух комплексных экспедиций Северного флота на арктических архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, которые были совершены в 2018 и 2019 годах.

Как сказано в заявке, военные моряки с первых лет научного освоения Арктики играли ключевую роль в изучении исконно русских полярных пространств. Благодаря героическому труду первопроходцев - штурманов, гидрографов и геодезистов - в ходе экспедиций на карте России появились огромные территории. Государство Российское призывало именно военных моряков для руководства и оказания помощи ученым при проведении всех Арктических проектов Императорской Академии наук и Русского географического общества.

В связи с этим, когда сегодня наблюдается повышенный государственный интерес к проблемам развития Арктики, российский флот принял на себя почетную миссию пробудить интерес общества к истории освоения «Главного фасада России», как называл берега Северного Ледовитого океана выдающийся русский флотоводец и исследователь адмирал Степан Макаров.

Цель номинированного на премию РГО проекта - комплексное исследование и максимально полное использование истории и опыта освоения архипелагов Арктики в интересах обеспечения безопасности России.

Проект начался в 2018 году и продолжается и сегодня. В 2020 году Северный флот планирует провести ряд исследований на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Норденшельда, Северная Земля, Новосибирские острова, а также на участках континентального побережья морей Лаптевых и Карского. Часть исследований и научных экспериментов проведут во время очередного похода арктической группировки кораблей и судов Северного флота по трассе Северного морского пути.