Специалисты РХБЗ продезинфицировали пансионат для инвалидов под Самарой
К выполнению задачи были привлечены военнослужащие 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.
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Специалисты войск РХБЗ провели дезинфекцию пансионата для инвалидов в Самарской области. К выполнению задачи были привлечены военнослужащие 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.
Для работы специалисты войск РХБЗ использовали авторазливочные станции АРС-14КМ и дегазационные комплекты ДКВ-1. Главной задачей военнослужащих стала профилактика распространения вирусных инфекций.
Фасады зданий и дороги на территории пансионата были обработаны дезинфицирующим раствором ДТС-ГК. На данный момент обработано одно здание, работа по дезинфекции учреждения продолжается. Также военнослужащие проводят дезинфекции дорог общего пользования в Безенчукском районе, где находится пансионат.