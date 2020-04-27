Тридцать за сутки: специалисты из РФ и Сербии продезинфицировали объекты в шести городах республики

Российско-сербские расчеты РХБЗ продолжают проведение совместных мероприятий по дезинфекции в республике. За последние сутки их силами было обработано 30 объектов в Белграде, Нови-Саде, Кулине, Житковаце, Алексенаце и Нови-Княжеваце.

В больницах Белграда, Ниша и других сербских городов работают российские врачебно-сестринские бригады. За последние сутки они приняли участие и лечении и осмотре 22 пациентов, больных коронавирусной инфекцией. Военврачи провели оценку эпидемиологической обстановки и дали рекомендации для работы сербских медицинских учреждений.

Также в Сербии продолжает действовать оперативный штаб, где обрабатывается вся информация о деятельности российского сводного отряда. Офицеры медицинского усиления и войск РХБЗ в режиме реального времени отслеживают эпидемиологическую ситуацию в республике.

Российские специалисты напрямую взаимодействуют с сербским кризисным штабом, министерствами обороны и здравоохранения. Все изменения обстановки отслеживаются налету, что позволяет выстроить график работы специалистов РХБЗ и определить приоритетные объекты для дезинфекции.

Всего российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 110 объектах в 23 городах Сербии. Обработано 240 зданий и сооружений общей площадью более 1,1 миллионов квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении полутысячи пациентов, инфицированных Covid-19.