«Русские мало говорят, но много делают»: кадры работы специалистов из РФ в провинции Брешиа

Российские военные специалисты вместе с военнослужащими РХБЗ провели дезинфекцию еще трех лечебных учреждений в провинции Брешиа. Работа велась в домах для пожилых людей городов Понтольо, Колонье и Палаццоло-суль-Ольо.

Специалистов из России встретили представители городских властей. Как отметил мэр Понтольо Александро Сегрецио, важность проводимых мероприятий сложно переоценить.

«Спасибо вам за то, что вы приехали и оказываете столь важную помощь. Люди других городов отметили, что русские мало говорят, но много делают», - сказал Сегрецио.

Всего за время работы военные врачи, эпидемиологи и специалисты РХБЗ Минобороны России вместе с итальянскими коллегами провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 80 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 88 зданий, 680 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 135 тысяч квадратных метров дорог и прилегающих площадей.

Ранее стало известно, что власти Италии намерены снять часть ограничений, введенных для населения из-за сложной эпидемиологической обстановки. Гражданам разрешат перемещаться между регионами с обоснованием поездки, откроют парки и уличные спортивные площадки, где можно будет заниматься, соблюдая социальную дистанцию. Ограничения будут сняты с 4 мая.