«Дань глубокого уважения героям»: Зара поделилась впечатлениями от посещения Главного храма ВС РФ

Певица Зара посетила Главный храм Вооруженных сил РФ, который строится в подмосковном парке «Патриот». Артистка поделилась своими впечатлениями от увиденного.

«Я в таком неописуемом восторге. Мы все знали, что строится храм и призывали к пожертвованиям со всего мира. Я не думала, что будет настолько потрясающий результат», - рассказала певица «Звезде».

По словам Зары, Главный храм ВС РФ – это дань глубокого уважения российским воинам, героям, ветеранам, которые отстаивали свободу и независимость России.

«В воплощении этого храма использованы не только мотивы Запада, но и Востока. И экскурсовод сказала, что это действительно так, мы отдали дань уважения всем конфессиям. Мне кажется, этот храм станет символом России», - заключила она.

Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло со Дня Победы. Высота звонницы - тоже 75 метров, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).