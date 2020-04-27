«Это произведение искусства»: группа «Земляне» о Главном храме ВС РФ

Участники советской и российской рок-группы посетили подмосковный парк «Патриот», где строится Главный храм ВС РФ и поделились со «Звездой своими впечатлениями.

«Очень неожиданно. Мы здесь впервые, потрясены на самом деле. Столько сил вложено, так красиво, ничего красивее не видел. За три месяца сделать такую мозаику», - сказал вокалист Андрей Храмов.

«Полный восторг, впечатляет, что это сделано в такие кратчайшие сроки. Два года назад здесь был один камень. Это произведение искусства. Такого нет нигде в мире. Мы много где бывали и вместе, и порознь. Это, наверное, самое красивое место в мире. Территория большая, с космоса будет видно», - добавили другие участники группы.

Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло со Дня Победы. Высота звонницы - тоже 75 метров, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).