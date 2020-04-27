«Потрясло все увиденное»: Валерия и Пригожин о Главном храме ВС РФ

Эстрадная певица Валерия и ее супруг музыкальный продюсер Иосиф Пригожин побывали в парке «Патриот», где возводится Главный храм ВС РФ и поделились своими впечатлениями со «Звездой».

«Потрясло все увиденное нами. Я даже предположить себе не могла, что за столь короткие сроки можно построить такое невероятное сооружение. Я помню, как мы объявляли о начале строительства храма и просили поддержать его, обращались к гражданам. Но что это будет в такие сроки, даже представить не возможно было, и такая красота. Настолько он своеобразный, у этого храма есть свое яркое лицо, ни с чем в жизни не перепутаешь. Если раз увидел, останется в памяти навсегда», сказала Валерия.

«Одно понятно, что это на века, на несколько столетий. Люди будут приходить и отдавать дань уважения не только тем, кто строил, но и тем, для кого построен», - добавил Пригожин.

Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло со Дня Победы. Высота звонницы - тоже 75 метров, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).