«Народный собор»: Майданов о строительстве Главного храма ВС РФ

Известный российский певец Денис Майданов в интервью «Звезде», рассказал, что с древних времен на Руси храмы возводятся на народные пожертвования, поэтому строительство Главного храма ВС РФ не стало исключением.

«Это действительно народный храм. Как собственно на Руси всегда и было, всем миром, всем народом делались благие дела. В том числе и сейчас на добровольные пожертвования возводится храм», - сказал музыкант.

Ранее певец Григорий Лепс отметил, что при строительстве этого собора было вложено много сил и труда.

Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло со Дня Победы. Высота звонницы - тоже 75 метров, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).