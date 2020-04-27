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В Воронеже начали строить инфекционный медцентр Минобороны

Андрей Аркадьев
16:45 27.04.2020
В работах задействовано 60 человек и более 40 единиц автомобильной и специальной техники.
В Воронеже начали строить инфекционный медцентр Минобороны
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военные строители приступили к возведению инфекционного центра Минобороны в Воронеже. Это один из 16 госпиталей для лечения пациентов с коронавирусом, которые строятся в 15 регионах страны по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

Медцентр в Воронеже рассчитан на 200 мест, сообщает пресс-служба военного ведомства. Накануне, военнослужащие приступили к подготовке строительной площадки, расчищается территория, идет выборка грунта под устройство котлована здания. Трудятся 60 рабочих, задействовано 40 единиц техники.

«Для выполнения отдельных видов работ военнослужащие железнодорожного батальона механизации Западного военного округа совершили 600-километровый марш из Подмосковья в Воронеж», - говорится в сообщении.

На неделе планируется открыть шесть инфекционных центров Минобороны: в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге. Ранее две лечебницы были сданы в Нижнем Новгороде и Одинцове.

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