Под другим углом: ведущий «Звезды» описал техническую сторону уникального прыжка ВДВ РФ в Арктике

Обозреватель телеканала «Звезда» Алексей Самолетов в эфире программы «Сегодня утром» описал уникальное арктическое десантирование, совершенное российскими военнослужащими с высоты 10 тысяч метров, с технической точки зрения. Он отметил, что данное мероприятие стало уникальным сразу по нескольким причинам.

«Высота - 10 тысяч метров, самолет разгерметизирован, температура за бортом - около минус 60 градусов, скорость полета - около 500 километров в час. Парашютная система, которую использовали десантники при прыжке, это так называемое “крыло”, способное совершать длительные перелеты, используя воздушные потоки. Совершить такой прыжок и собраться в условленном месте десантникам помогло новое навигационное оборудование, контролирующее положение каждого члена группы, который должен приземлиться в определенной точке. А в момент, когда десантники уже приближаются к земле, второй самолет совершает противоракетные маневры и, снизившись, сбрасывает им платформы с техникой и оборудованием», - рассказал Самолетов.

Ведущий «Звезды» также отметил, что присутствовал ранее на испытаниях кислородных систем, использовавшихся при этом прыжке. По его словам, для того, чтобы рассчитать безопасное время свободного падения для снижения с 10-киломтровой высоты, в специальной барокамере создавалось давление, соответствующее различным высотам.

Напомним, почти четыре минуты провели в свободном падении десантники над снежной пустыней Земли Франца Иосифа во льдах Северного Ледовитого океана. Подобный прыжок российские военнослужащие совершили впервые в истории.