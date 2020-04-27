Военные против вируса: в Ставрополе продезинфицировали одну из крупнейших фармкомпаний РФ
С помощью двух авторазливочных станций АРС-14КМ военнослужащие выполнили обработку наружных поверхностей общей площадью более 10 тыс. кв. м. специальным раствором ДТС-ГК.
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Войска химзащиты провели санитарную обработку на территории ОАО Научно-производственный концерн «Эском» в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
С помощью автомобилей АРС-14КМ военнослужащие распылили дезинфицирующий раствор в помещениях, а также на дороги, охватив площадь более 10 тысяч квадратных метров.
В течение двух недель подразделения РХБЗ ЮВО провели дезинфекцию более чем 60 предприятий оборонно-промышленного комплекса на юге России, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что военнослужащие в защитных костюмах продезинфицировали помещения военного комиссариата Новосибирской области, а также территорию рядом со зданием.