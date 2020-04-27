Военные против вируса: в Ставрополе продезинфицировали одну из крупнейших фармкомпаний РФ

Войска химзащиты провели санитарную обработку на территории ОАО Научно-производственный концерн «Эском» в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

С помощью автомобилей АРС-14КМ военнослужащие распылили дезинфицирующий раствор в помещениях, а также на дороги, охватив площадь более 10 тысяч квадратных метров.

В течение двух недель подразделения РХБЗ ЮВО провели дезинфекцию более чем 60 предприятий оборонно-промышленного комплекса на юге России, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что военнослужащие в защитных костюмах продезинфицировали помещения военного комиссариата Новосибирской области, а также территорию рядом со зданием.