В Ростове-на-Дону ансамбль ЮВО исполнил песни военных лет для ветеранов
Подобные концерты в условиях пандемии будут проводиться и в других районах города, где живут ветераны ВОВ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Артисты ансамбля Южного военного округа исполнили во дворе одного из старых районов Ростова-на-Дону песни военных лет в честь грядущего празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Небольшая концертная программа не оставила равнодушными десятки жильцов старого дома в центре донской столицы. Жители ростовского двора при исполнении концертной программы оставались дома и наблюдали за артистами из окон своих квартир, а также демонстрировали портреты погибших ветеранов Великой Отечественной войны, приготовленные для шествия в «Бессмертном полку».
С конца марта по указу губернатора региона в Ростовской области установлен режим полной самоизоляции.