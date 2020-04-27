В Ростове-на-Дону ансамбль ЮВО исполнил песни военных лет для ветеранов

Артисты ансамбля Южного военного округа исполнили во дворе одного из старых районов Ростова-на-Дону песни военных лет в честь грядущего празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Небольшая концертная программа не оставила равнодушными десятки жильцов старого дома в центре донской столицы. Жители ростовского двора при исполнении концертной программы оставались дома и наблюдали за артистами из окон своих квартир, а также демонстрировали портреты погибших ветеранов Великой Отечественной войны, приготовленные для шествия в «Бессмертном полку».

С конца марта по указу губернатора региона в Ростовской области установлен режим полной самоизоляции.