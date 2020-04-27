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Огневая мощь БМП-2: боевые машины отстрелялись на полигонах ВВО

Андрей Аркадьев
13:42 27.04.2020
Боевыми стрельбами проверены ударные подразделения  Амурского объединения округа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Экипажи БМП-2 выполнили боевые стрельбы на полигонах в трех регионах России: в Амурской области, Хабаровском крае, Еврейской автономии. Тренировки проводились в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Стрельба выполнялась по движущимся мишеням, находящимся на дальностях от 500 до 1700 метров. Экипажам, выполнявшим это упражнение, заранее не было известно на какое время и на каком расстоянии появится очередная цель, сообщает пресс-служба ВВО.

«Кроме боевой стрельбы, было проверено состояние мобилизационной готовности, техническое состояние вооружения и военной техники, укомплектованность подразделений», - говорится в сообщении.

В мероприятиях было задействовано  около 400 единиц техники. Все ударные подразделения, ранее сдавшие экзамен на присвоение почетного наименования, подтвердили свой статус.

БМП-2 - гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Основное отличие от БМП-1 состоит в более крупной башне и оснащении другим комплексом вооружения. Экипаж машины состоит из трех человек - механика-водителя, оператора-наводчика и командира. Также в машине перевозится десант из семи человек, которые могут вести огонь через специальные амбразуры из личного оружия. 

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