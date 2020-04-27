Тотальная дезинфекция: кадры обработки военкомата в Новосибирской области

Военнослужащие химзащиты продезинфицировали помещения военного комиссариата Новосибирской области. Бойцам хватает одного 40-литрового баллона дезинфицирующего средства, чтобы полностью обезопасить несколько этажей здания.

Сами военнослужащие работают в защитных резиновых костюмах. Дезинфицирующий раствор наносится на полы, стены, лестницы. Также обрабатывается территория рядом со зданием военкомата.

Дезинфекция проводится и в других военкоматах Центрального военного округа. Туда же поставлены термометры, антисептические растворы. Всего около 500 военкоматов ЦВО получили медицинские маски.

Приемные комиссии начнут работать с 6 мая. Первые отправки в войска начнутся не раньше 20 мая. Военкоматы округа отправят в войска 52 тысячи человек.