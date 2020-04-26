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Четыре минуты свободного падения: как прошло историческое десантирование ВДВ с высоты 10 км в Арктике

Алексей Кошкин
09:59 26.04.2020
Российские десантники впервые в истории совершили высотное десантирование с высоты 10 тысяч метров в арктических условиях в районе архипелага Земля Франца Иосифа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Почти четыре минуты свободного падения, а внизу - бескрайняя снежная пустыня архипелага Земля Франца Иосифа, зажатого льдами Северного Ледовитого океана. Российские десантники впервые в истории совершили прыжок с парашютом с высоты в 10 тысяч метров в арктических условиях.

До ВДВ России  такого не делал никто - ни в одной стране мира. Эти учения можно по праву назвать историческими. Руководил ими лично заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Воздуха в 10 километрах над землей  не хватает, а температура на высоте опускается до  - 60 градусов. Это проверка на выносливость не только для российских военных, но и для новейших средств высотного десантирования. Дыхательные маски для разогрева легких с помощью смеси кислорода с азотом и даже переносные барокамеры, - все это специально разработано для задач экстремальной сложности.

Вслед за передовым отрядом в район архипелага прибывают основные силы - военно-транспортные самолеты Ил-76 сбрасывают три платформы со спецгрузом, общий вес которого составляет 15 тонн.  Там есть и боеприпасы, и снаряжение, и даже снегоходы и лыжи. Все это пригодится десантникам в условиях Арктики.

На острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца Иосифа располагается военная база России «Арктический трилистник», от которой до Северного полюса всего 600 километров. Здесь меньше чем за два года построено и создано все для комфортного проживания наших военнослужащих. Зимой на острове -50, летом, благодаря солнцу, температура может подняться максимум до +10. Погода здесь может меняться по несколько раз за день.

В «Арктическом трилистнике» есть отопление, своя замкнутая система водоснабжения, различных припасов для автономной жизни на 1,5 года. Работает библиотека с компьютерным залом и даже  комфортный кинозал.  Сферические корпуса соединяются так, что выход на улицу только в случае крайней необходимости. Прилегающие территории - излюбленные места белых медведей. Поэтому для патрулирования и выполнения боевых задач используются специальные гусеничные транспортеры «Витязь» тульского производства.

Небо над нашей Арктикой контролирует радиолокационная станция базы. Дежурные расчеты увидят любые воздушные объекты - от самолетов до небольших беспилотников в радиусе трехсот километров. Надежно защищены и морские границы. Для этого здесь на боевом дежурстве стоят береговые ракетные комплексы «Бастион». Они мобильные, своим ходом быстро доберутся в любой район острова и за считанные минуты развернут пусковые установки.

На базе есть все для комфортной жизни и эффективной службы. Но по условиям этих учений долго отдыхать не приходится. По легенде, на российских арктических территориях окопались диверсанты. Поэтому приземлившиеся подразделения ВДВ сразу начинают занимать оборону вокруг базы. В это время разведка с помощью беспилотника вычисляет лагерь условных диверсантов. Их позиции оказываются в местности, куда невозможно пробраться ни на каком транспорте. Вся надежда на ВДВ.

Стремительным ударом «крылатая гвардия» уничтожает противника. С новым высотным снаряжением и специальной десантной подготовкой в условиях Крайнего Севера нашим военным теперь ничто не мешает добраться до самых отдаленных районов Арктики, где раньше не ступала нога человека.

«Если мы сегодня говорим об уникальности того, что мы сейчас впервые провели такое десантирование, то уже с 2021 года это уже не будет уникальностью, это будут уже обычные явления. Потому что ряд соединений, частей разведки особенно будут переходить уже на высотное десантирование», - объяснил Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Условная боевая операция заняла три дня. И все - в экстремальных условиях Арктики. Небольшой отдых десантники проводят в снежных иглу, которые они строили собственноручно.

Эти навыки  по выживанию и обороне на наших северных территориях теперь как наглядный учебник для российских вооруженных сил. Его будут использовать для дальнейшего освоения Арктики.

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