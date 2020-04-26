Исторический прыжок над Арктикой: кадры уникального десантирования ВДВ с высоты десяти километров

Российские десантники впервые в мировой истории совершили десантирование в составе группы на новых парашютных системах с высоты десяти тысяч метров в арктических условиях. Уникальный прыжок состоялся в районе архипелага Земля Франца Иосифа.



В ходе десантирования была успешно испытана парашютная система специального назначения, индивидуальное кислородное оборудование, навигационное оборудование, специальное снаряжение и обмундирование, необходимое в экстремальных условиях Арктики.

«По поручению министра обороны впервые в мире было проведено групповое десантирование военнослужащих с высоты 10 тысяч метров. Этим прыжком мы завершили войсковые испытания новой парашютной системы, в которую входит сам парашют, ранец и контейнер, снаряжение и экипировка. Уникальность мероприятия в том, что это групповое десантирование в арктических условиях с высоты 10 тысяч метров», - рассказал заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

В рамках высотного десантирования было проведено тактико-специальное учение с разведывательным подразделением ВДВ, которое десантировалось с высоты двух тысяч метров. Совместно с тактической группой Северного флота военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника.

Заместитель министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров отметил особую важность внедрения в войска современных образцов вооружения и военной техники, в том числе, и новых парашютных систем.