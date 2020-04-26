Военные специалисты из РФ продезинфицировали три дома для пожилых в провинции Брешиа

Еще три лечебных учреждения в итальянской провинции Брешиа были продезинфицированы российскими военными специалистами и военнослужащими подразделения радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Италии.

В городах Кьяри, Коккальо и Ровато были обработаны пансионаты для пожилых людей и прилегающие к ним дороги.

За время работы в Италии военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ Минобороны России вместе с итальянскими военнослужащими обработали дома для пожилых в 77 населенных пунктах Ломбардии. Было продезинфицировано 85 зданий, более 650 тысяч квадратных метров внутренних помещений и свыше 130 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.

В состав интернациональных бригад, работающих в полевом госпитале в Бергамо, входят врачи-анестезиологи, терапевты, эпидемиологи и медицинские сестры. Также в каждой бригаде дежурят переводчики, которые помогают в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами.