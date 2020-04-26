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«Я служу России»: артисты ансамблей ВС спели для россиян в самоизоляции

Ян Брацкий
02:55 26.04.2020
Своей песней артисты хотели поблагодарить военнослужащих, работающих в Сербии и Италии, а также строителей, которые возвели многофункциональные медцентры Минобороны.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Популярный эстрадный певец Дмитрий Хворостян и солисты ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил России в режиме самоизоляции записали совместный клип на песню «Я служу России». Композицию посвятили военнослужащим и врачам, которые сегодня работают в Италии и Сербии.

Организаторы проекта также благодарят строителей, которые в кратчайшие сроки возвели многофункциональные медицинские центры Минобороны в различных российских регионах.

С целью моральной поддержки сограждан в условиях самоизоляции творческие коллективы российской армии приняли решение реализовать культурные проекты в режиме онлайн.

Впервые в своей истории военные учреждения культуры представили в Сети свои лучшие театральные постановки, концерты ансамблей песни
и пляски, культурные программы домов офицеров, экскурсии по музеям
и литературные встречи в библиотеках.

Все самое интересное из культурной жизни российской армии размещается на официальном сайте Минобороны России, Центрального академического театра Российской Армии, Центрального Дома Российской Армии им. М.В. Фрунзе, а также в социальных сетях.

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