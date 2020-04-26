Тридцать тонн воды с неба: опубликовано видео тушения армейской авиацией ЦВО природных пожаров в Тыве
Армейскую авиацию Центрального военного округа (ЦВО) привлекли к тушению природных пожаров в Республике Тыва. Решение о выделении авиационной техники принял командующий войсками ЦВО генерал-полковником Александр Лапин.
Для борьбы с буйством стихии использовался транспортно-боевой вертолет Ми-8 с водосливным устройством авиабазы Кызыла. Экипаж воздушного судна выполнил 9 сбросов воды общим объемом 30 тонн на очаги возгораний в Каа-Хемском районе.
Одновременно наземная группировка, состоящая из 100 военнослужащих, продолжает прокладывать минерализованные полосы вокруг поселка Бояровка Каа-Хемского района.
Ранее сообщалось, что около 100 военнослужащих ЦВО помогут жителям Тувы в борьбе с огнем. Решение об этом принял генерал-полковник Александр Лапин после обращения главы Республики Тыва Шолбан Кара-оола.