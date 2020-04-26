«Мы вместе»: юнармейцы присоединились к всероссийской акции поддержки во время пандемии COVID-19

Юные корреспонденты «Юнармии» присоединяются к акции #МЫВМЕСТЕ. Это всероссийская акция взаимопомощи, которая направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.

«Ребята остаются дома в режиме самоизоляции и от всей души поддерживают медицинских работников, которые сражаются за каждую человеческую жизнь. Юнкоры с благодарностью присоединяются к акции #МЫВМЕСТЕ... Соблюдение режима изоляции - серьезная проблема для многих людей по всему миру. Но это необходимая мера, чтобы спасти тех, кто находится в зоне риска», - сказано в сообщении, опубликованном на Youtube-канале «Юнармии».

Юнармейы также напомнили, что COVID-19 передается воздушно-капельным и контактным путями. При этом молодые люди подчеркнули, что во множестве случаев заболевание протекает бессимптомно и, выходя из дома, инфицированный подвергает риску здоровых людей.

В настоящий момент в мире зарегистрировано 2 900 422 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 822 760 заразившихся, 203 055 пациентов скончались.