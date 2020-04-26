С высоты птичьего полета: строящийся многофункциональный военный госпиталь в Оренбурге сняли с квадрокоптера

Первая партия медицинского оборудования поступила в строящийся военный госпиталь в Оренбурге. В нее вошли модульная система для регистрации и дистанционной передачи ЭКГ, электроэнцефалограф, комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ, и многое другое. Ожидается, что в кратчайшие сроки будет осуществлена поставка аппаратов ИВЛ, эндоскопии, эрентгеновских комплексов, а также мебели.

Рабочие за короткий период полностью подготовили каркас, установили все сэндвич-панели, устройство внутренних перегородок на втором этаже. Завершается строительство кровли.

Ранее сообщалось, что на объекте было увеличено число строителей с 454 до 682 человек. Специалисты работают в круглосуточном режиме семь дней в неделю.

Многофункциональный медицинский центр будет иметь 60 койко-мест. Его общая площадь составит более шести тысяч квадратных метров.

Специализированную медпомощь в новом центре смогут получить военнослужащие и военные пенсионеры, а при необходимости и гражданские лица.