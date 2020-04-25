Эхо войны: саперы ЮВО в Калмыкии извлекли из блиндажей двести снарядов времен ВОВ

Около 200 взрывоопасных предметов было извлечено инженерно-саперной группой Южного военного округа из подземных блиндажей времен Великой Отечественной войны в Калмыкии.

Районный военкомат направил заявку на разминирование в ЮВО. Военнослужащие провели идентификацию первых находок и в настоящий момент продолжают извлечение предметов. Все взрывоопасные предметы будут уничтожены методом подрыва.

По сохранившейся информации в архивах, в 1942 году на этом месте дислоцировался немецко-фашистский тыловой опорный пункт с артиллерийскими складами и сетью подземных блиндажей. Специалисты считают, что общая площадь территории, на которой возможно обнаружение взрывоопасных предметов, превышает 10 гектаров. Местные жители вспоминают случаи подрывов в конце 1980 годов и считают эти места опасными для землепользования.

В 2019 году саперы Южного военного округа на территории Калмыкии выполнили более 150 заявок, поступивших от военного комиссариата республики, уничтожив свыше 800 взрывоопасных предметов.