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Специалисты из РФ продезинфицировали крупнейший геронтологический центр в Белграде

Ян Брацкий
06:00 25.04.2020
Пожилые люди наиболее уязвимы перед коронавирусной инфекцией, так как чаще страдают от ее осложнений из-за сопутствующих заболеваний и ослабленного иммунитета.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские специалисты РХБЗ провели санитарную обработку одного из трех крупнейших в Сербии геронтологических центров в Белграде, который рассчитан на 600 человек. Химики продезинфицировали помещения специальными спиртовыми растворами, а также обработали прилегающие территории с использованием авторазливочных станций.

Решение о специальной обработке геронтологических центров в республике было принято на совместном совещании российских специалистов и их сербских коллег из кризисного штаба. Пожилые люди наиболее уязвимы к новой коронавирусной инфекции. В основном это связано с тем, что они более подвержены осложнениям из-за сопутствующих заболеваний.

«С помощью российских эпидемиологов мы смогли в кратчайшие сроки подготовить больницу к приему пациентов, пострадавших от коронавируса. Когда мы услышали, что русские коллеги приедут к нам на помощь, мы очень обрадовались и воодушевились. Спасибо вам большое, вы прибавили нам сил и уверенности, что мы как можно быстрее сможем справиться с коронавирусной инфекцией», - поблагодарил российских специалистов главврач поликлиники Слободан Попович.

Сводные российско-сербские расчеты РХБЗ за сутки обработали 14 объектов в городах Белград, Заечар и Княжевац. Кроме того, две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 22 пациентов, инфицированных коронавирусом в больницах городов Белград, Чуприя и Парачин. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Прешево и Буяновац.

Всего российским сводным отрядом в Сербии проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 100 объектах в 19 городах. Обработано около 215 зданий и сооружений общей площадью более 1 000 квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении полутысячи пациентов, инфицированных COVID-19.

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