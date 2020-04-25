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Наперегонки со смертью: как российские и итальянские медики спасают больных COVID-19 в Бергамо

Ян Брацкий
05:00 25.04.2020
В реанимационном отделении полевого госпиталя остаются 15 больных коронавирусом, состояние которых российским медикам удалось стабилизировать.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военные врачи совместно с итальянскими медицинскими специалистами вылечили 40 больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале в Бергамо. Сейчас в палатах, в основном, остаются пациенты с легкой и средней формой заболевания.

«На лечение поступило 80 заболевших коронавирусной инфекцией. Половина пациентов выздоровели и выписаны из госпиталя. Пациенты доставляются в госпиталь с тяжелой, средней и легкой формой заболевания. Больше всего пациентов с легкой и средней формой, однако тяжелых больных с дыхательной недостаточностью тоже много», - рассказал старший группы медицинских специалистов Минобороны России подполковник Александр Юманов.

Доставленные в отделение интенсивной терапии пациенты требуют особого контроля и ухода, добавил он. В реанимации, где трудятся российские врачи, находятся 15 больных, состояние всех удалось стабилизировать, заявил Юманов.

Кроме того, российские военные специалисты совместно с итальянскими военнослужащими провели дезинфекцию помещений и прилегающих территорий трех лечебных учреждений в провинции Брешиа. Дезинфекция так же проведена в домах для пожилых людей в городах Ураго-д’Ольо, Рудиано и Кастреццато.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 74 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 82 здания и сооружения, более 630 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 115 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.

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