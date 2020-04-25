Флаг США из простыни и необычные сувениры: сын генерала Бакланова раскрыл детали встречи на Эльбе

Во время встречи на реке Эльба, которая произошла 25 апреля 1945 года, настроение у советских и американских военнослужащих было приподнятым: все были очень довольны, что война подходит к концу. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал Андрей Бакланов, дипломат и сын героя СССР Г.В. Бакланова.

«Мы победили, наши народы победили, встречи были в формате приемов, торжественных обедов», - заявил Бакланов.

При этом он отметил, что все встречи жестко регулировались протокольной политикой.

«Тех из американцев, кто заходил очень далеко в расположение наших частей, особисты вывозили обратно в расположение американских частей», - подчеркнул Бакланов.

Также сын героя СССР рассказал, что американцам рекомендовали проявлять в общении с советскими военными определенную сдержанность. Однако, убедившись в том, что русские настроены дружественно, военнослужащие США выполнить эти указания не могли.

«Хлопали по плечу, начали обмениваться сувенирами: сначала мелкими, а потом какими-то вещами, связанными с обмундированием, чего нельзя было делать», - отметил дипломат.

Бакланов также рассказал о случайной встрече советских военных с американскими разведчиками, которые оторвались от основного подразделения.

«Им задача не ставилась войти в соприкосновение с нашими войсками, но так получилось, что они увидели наших военных, и у них не было зеленой ракеты, которой нужно было выстрелить, чтобы показать, что это союзники. Наши выстрелили, а вот эти 4 разведчика не смогли. Но уже в это время рассвело, и было видно, поэтому они из имевшихся у них медикаментов смогли на простыни сделать нечто подобное американскому флагу, они его вывесили, и наши поняли, что это американцы», - поделился сын героя СССР.

Один из тех американских разведчиков знал несколько слов на русском языке. После того, как они вывесили флаг, военный стал кричать: «Мы союзники, мы американцы, здравствуйте товарищи». Бакланов Отметил, что «соприкосновение» прошло удачно, и в дальнейшем все проходило по-дружески и без каких-либо сложностей.

В субботу, 25 апреля, Минобороны России рассекретило документы о встрече на Эльбе, а также опубликовало из того периода фотографии советских полководцев.