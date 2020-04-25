Не оставили зверей в беде: российские военнослужащие помогли застрявшему в Таджикистане цирку

Российские военнослужащие помогли московскому цирку, который не может выехать из Таджикистана из-за закрытия границ. Для зверей передали около пяти тонн продовольствия.

С просьбой оказать помощь к командованию российской военной базы обратился директор цирка Виктор Шустов.

«Приехали на гастроли в Душанбе еще в феврале. После того, как границы закрылись, не смогли уехать обратно. Обратились к нашим военным, в 201-ю военную базу, которые откликнулись, тут же очень сильно нам помогли, обеспечили нас продуктами аж на целый месяц вперед», - рассказал Шустов.

Благодаря помощи удастся содержать около 20 животных: дрессированных собак, верблюдов, крокодилов, пони, змей, пум, гиен, лам и других. Вместе с продовольствием для детей цирковой труппы передали сладкие гостинцы.