Теплый прием и искренняя благодарность: задействованные в борьбе с COVID-19 российские военные специалисты встретились с президентом Сербии

В субботу, 25 апреля, руководство сводного отряда Вооруженных Сил РФ, задействованного в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции на территории Сербии, встретилось с сербским лидером Александром Вучичем.

С российской стороны на встрече присутствовали старший сводного отряда Вооруженных Сил РФ генерал-майор Михаил Чернышов, руководитель группы военных врачей полковник Рустам Аминев, руководитель группы РХБЗ полковник Максим Сологубов, а также посол России Александр Боцан-Харченко и атташе по вопросам обороны полковник Андрей Собакин.

С сербской стороны в мероприятии, помимо Александра Вучича, также приняли участие министр обороны Александр Вулин, министр здравоохранения Златибор Лончар и начальник Генерального штаба Армии Сербии генерал Милан Мойсилович.

В ходе встречи президент Сербии от имени всего сербского народа и от себя лично выразил глубокую признательность России и лично российскому лидеру Владимиру Путину, указав, что гуманитарная помощь РФ внесла весомый вклад в борьбу с распространением коронавируса на территории Сербии, имела особое морально-политическое значение и стала доказательством солидарности и взаимного доверия между двумя странами. Вучич также поблагодарил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу за неизменное теплое и дружеское отношение к Сербии.

Генерал-майор Чернышов, представив Вучичу результаты работы сводного отряда, выразил надежду на то, что совместными усилиями удалось стабилизировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в государстве, прежде всего в ключевых учреждениях здравоохранения. Поблагодарив за содействие руководство Сербии, представителей Вооруженных сил, Минздрава, МВД страны, администраций в сербских муниципалитетах, российский военачальник обратил особое внимание на глубину профессиональных знаний и практических навыков сербских специалистов и высокую степень координации и взаимопонимания в ходе совместной работы.

Российский посол Александр Боцан-Харченко выразил искреннюю признательность Александру Вучичу за высокие оценки результатов противоэпидемической деятельности сводного отряда ВС РФ и всемерную организационную и логистическую поддержку, оказываемую российским специалистам сербским руководством. Дипломат также акцентировал внимание на том, что ограничительные меры, принятые властями Сербии для сдерживания распространения COVID-19 , сыграли важную роль в процессе борьбы с инфекцией. Отметив прочность и всепогодный стратегический характер братских российско-сербских связей, доверительные отношения между лидерами двух стран, Боцан-Харченко подчеркнул, что Сербия и впредь всегда может рассчитывать на помощь России.