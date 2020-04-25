Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бельгийского F-16 у западной границы РФ

Российские истребители Су-27 перехватили самолет F-16 ВВС Бельгии вблизи российских западных границ. Министерство обороны РФ показало кадры перехвата, снятые из кабины одного из наших боевых воздушных судов.

На записи видно, как Су-27 на высокой скорости сближаются с F-16 и ведут его сопровождение.

«24 апреля 2020 года во время выполнения плановых полетов экипажей морской авиации Балтийского флота (БФ) над нейтральными водами Балтийского моря средствами контроля воздушного пространства Балтийского флота была обнаружена воздушная цель, выполнявшая полет курсом к государственной границе Российской Федерации. Для идентификации цели из состава авиационной группы БФ были выделены два истребителя Су-27, обеспечивающих истребительное прикрытие в районе выполнения учебно-боевых задач российскими экипажами», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

После того, как иностранный самолет изменил курс полета от российской госграницы, Су-27 продолжили выполнение плановых учебно-боевых задач.