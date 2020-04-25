Дали клятву жить в мире: опубликовано письмо американского солдата маршалу Коневу

Министерство обороны Российской Федерации в честь 75-летия встречи на Эльбе советских и американских войск опубликовало часть письма солдата Джозефа Половски маршалу Ивану Коневу.

Ознакомиться с уникальным документом можно на сайте военного ведомства в специальном разделе «Встреча на Эльбе: неизвестные страницы».

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Это письмо, которое хранится в семейном архиве Коневых, было написано в разгар Холодной войны. В нем американский ветеран напомнил о клятве жить в мире.

«Мы, солдаты обеих сторон, поклялись делать все возможное, чтобы построить лучшую жизнь, основанную на доброй воле, уважении и мире между нашими двумя странами, мире, необходимом нашим детям и всему человечеству. Я помню клятву на реке Эльба над телом убитой маленькой девочки, которая держала в одной руке куклу, а в другой - цветной карандаш. И обещание, данное 25 апреля 1945 года, должно быть сохранено», - написал Половски.

Рядовой американской армии Джозеф Половски первым переправился через реку и встретился с советскими солдатами, также он первым пожал руку красноармейцу.

В субботу, 25 апреля, Минобороны России рассекретило архивные документы о встрече союзников на Эльбе и опубликовало уникальные фотографии советских полководцев.