Марш-бросок в 400 километров: российские военнослужащие прибыли в Белград для помощи в борьбе с Covid-19

Российские военные специалисты, после успешно выполненных задач по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавируса в Республике Сербской (Боснии и Герцеговины), преодолели 400 километров и прибыли в столицу Сербии Белград. Отряд расположился на территории военно-медицинской академии, где был развернут временный автопарк.

В пятницу, 24 апреля, российские специалисты приступят к выполнению задач в составе свободного отряда. По прибытию был произведен осмотр и подготовка техники.

В Сербии продолжаются дезинфекционные мероприятия. За сутки российско-сербские расчеты РХБ защиты обработали 61 объект в Белграде, Вране, Власотинце и Нише.

В больницах Белграда и Пирота две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 13 пациентов, инфицированных Covid-19. Российские военные врачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Белград, Сремска-Митровица и Ужице.

В Сербии российским сводным отрядом в общей сложности был проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 94 объектах в 17 городах Республики: Белграде, Нише, Валево, Бачка-Топола, Крушеваце, Чуприи, Паличе, Нови-Саде, Панчево, Блаце, Пожареваце, Смедерево, Нови-Пазаре, Прокупле, Лесковаце, Вране, Власотинце. Расчеты обработали около 203 зданий и сооружений, общей площадью более 977 тысяч квадратных метров, 52 участка дорог с твердым покрытием, общей площадью около 388 тысяч квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 500 пациентов с коронавирусной инфекцией.