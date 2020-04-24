Гранатометы и пулеметы: кадры уничтожения спецназом ЦВО танковой базы «противника» под Самарой

В Самарской области прошли тактико-специальные учения спецназа Центрального военного округа. Военнослужащим предстояло проникнуть и уничтожить базу хранения танков условного противника.



По замыслу тактических действий, разведывательные группы на парашютных системах «Арбалет-2» произвели десантирование из вертолетов Ми-8 в тыл условного противника.

Разведчики, совершив многокилометровый марш, обнаружили базу хранения и ремонта боевой техники. Военнослужащие использовали гранатометы РПГ-26 «Аглень» уничтожили танки и подавили живую силу условного противника из автоматов и пулеметов. Во время маневров спецназ использовал новейшие автоматы АК-12, которые недавно поступили на вооружение.

В ходе тактико-специальных учений были отработаны вопросы отхода с отражением атаки противника и эвакуации раненого.