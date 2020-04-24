Своевременная помощь: специалисты из России продезинфицировали три объекта в провинции Брешиа

Еще три лечебных учреждения, расположенных в итальянской провинции Брешиа, были продезинфицированы сводным отрядом российских военных специалистов и военнослужащих РХБ защиты Вооруженных сил Италии.

Обработаны пансионаты для пожилых людей в трех городах: Квинцано-д’Ольо, Понтевико и Пральбойно. Также продезинфицированы прилегающие к ним дороги.

«Я благодарен вам за оказываемую помощь и уверен, что проводимые работы по дезинфекции снизят риск распространения коронавирусной инфекции. От своего имени хочу выразить благодарность всему российскому народу за вашу помощь Италии», - заявил главный врач одного из пансионатов Уго Геларди.

Он также сообщил, что во вверенном ему доме для пожилых есть заболевшие, поэтому помощь россиян очень своевременна.

Всего российско-итальянский сводный отряд провел дезинфекцию пансионатов для пожилых людей уже в 71 населенном пункте Ломбардии.