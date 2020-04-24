Готов к работе: в медцентре Минобороны в Одинцово завершена наладка оборудования

В многофункциональном медицинском центре в Одинцово

завершен монтаж оборудования для диагностирования и лечения коронавирусной инфекции. Специалисты осуществили подключение и наладку рентгеновского оборудования, компьютерного томографа, аппарата УЗИ, оборудования анестезиологии и эндоскопии, а также аппаратов ИВЛ.

Накануне в медцентр была доставлена необходимая мебель, включая функциональные медицинские кровати, а также средства транспортировки пациентов.

Строители уже завершили все отделочные работы и выполнили благоустройство территории военного госпиталя. Врачебно-сестринский состав, в том числе инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи и рентгенологи, прибыли к месту несения службы.

Медицинский центр в Одинцове рассчитан на 100 койко-мест. Наряду с аналогичным объектом Минобороны России в Нижнем Новгороде, его сдача осуществлена досрочно. Возводимые центры являются объектами капитального строительства с применением современных технологий, позволяющих сократить сроки их возведения.