Рукопожатие фронтов: рассекречены документы о легендарной встрече союзников на Эльбе

Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало в спецразделе на портале История.рф подборку документов из Центрального архива Минобороны РФ, посвященную легендарной встрече войск союзников по антигитлеровской коалиции на рубеже реки Эльба. Семьдесят пять лет назад, 25 апреля 1945 года, в 13:30 (мск) в районе города Торгау победно соединились линии фронтов советских и американских сил.

«Встреча на Эльбе стала кульминацией союзнических отношений стран Антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны. Но сразу после окончания войны, уже в ходе Потсдамской конференции, наметились контуры будущего противостояния СССР и западных союзников. Ситуацию усугубили враждебные замыслы союзников по атомным бомбардировкам советских городов и разработка по личному приказу Черчилля операции "Немыслимое" - плана сухопутной войны в Европе против Советского Союза», - рассказал помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

По мнению Мединского, жителям современной России и стран, входивших в антигитлеровскую коалицию сегодня нужно помнить о событиях на Эльбе, чтобы «не потерять свою историческую память».

Специалисты РВИО проделали огромную работу по поиску и группировке материалов, относящихся к теме встречи советских воинов и их англо-американских союзников. Обнародованная подборка включает рассекреченные документы частей и соединений 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов.

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Желающие могут увидеть подлинные боевые донесения, резолюции и подписи представителей советского военного командования. Все эти документы подчеркивают миролюбивое и товарищеское отношение красноармейцев к их союзникам. В подборке есть и сообщения, направленные советскому командованию со стороны союзников. Для улучшения доступности материалов каждый объект имеет аннотацию на русском и английском языках.

Из рассекреченных материалов можно узнать подробности встречи 25 апреля 1945 года гвардейцев 6-й роты 175-го гвардейского стрелкового полка с разведчиками 69-й пехотной дивизии 1-й армии США в районе Штрельт (четыре километра северо-западнее Ризы).

«Части 34 гвардейского стрелкового корпуса, продолжая наступление с утра 25.04.1945 года передовыми частями форсировали реку Эльба и соединились с частями 1-й американской армии», - докладывал в Москву генерал-полковник Бакланов.

Для опознания друг друга, советские и американские войска имели заранее условленные сигналы. Была вероятность, что союзники могут по ошибке не признать друг друга, принять за немецкие части и открыть огонь.

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Американцы в случае появления русских должны были пускать две зеленые ракеты, наши в ответ - две красные. Танки и другая боевая техника получили белые полосы на корпуса и белые кресты на крыши башен, чтобы избежать атак с воздуха союзными самолетами.

«Американские офицеры вели себя свободно. Каждый из них стремился получить какую-либо память от русских воинов и с этой целью они снимали у наших офицеров звездочки с их погон, дарили свои знаки различия, менялись часами, носовыми платками», - сказано в донесении начальника политотдела 5-й гвардейской армии от 29 апреля 1945 года гвардии генерал-майора Каткова начальнику Политуправления 1-го Украинского фронта генерал-майору Яшечкину.

РВИО благодарит Центральный архив российского оборонного ведомства за предоставленные подлинные документы периода Великой Отечественной войны.

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Работа общества по публикации документов об освободительной миссии советской армии будет продолжена. Данные документы заинтересуют как ученых, так и более широкую аудиторию. Особенно важно, чтобы их смогли увидеть молодые россияне и европейцы.