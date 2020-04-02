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Рассекая небо: кадры масштабных учений авиации и ПВО на юге России

Анна Берестовая
04:21 02.04.2020
Двусторонняя командно-штабная тренировка проходит с 30 марта по 3 апреля текущего года.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Более сотни самолетов и вертолетов оперативно-тактической и армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа приняли участие в двусторонней тренировке по управлению авиацией и войсками ПВО.

Под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова группировки авиации и противовоздушной обороны провели операции в воздухе с наступательными и оборонительными целями на территории от Крыма до Астраханской области.

В качестве плана учения, по сообщению пресс-службы ЮВО, предусматривался вывод авиации из-под удара условного противника с аэродромов базирования, дислоцированных в Ростовской области, на Кубани и в Крыму. Также предполагалось выполнение передислокации на оперативные аэродромы в Астраханской области.

Группировки ВВС и ПВО отработали отражение ракетного авиационного удара и нанесение огневого удара в районах авиационных полигонов в Крыму, на Кубани и Ставрополье, а также двух полигонов учебных центров Капустин Яр и Ашулук.

В боевом применении совершено более 2,5 тысяч выстрелов зенитной артиллерии. Кроме этого, в тренировке использовано более 300 зенитных управляемых ракет, около 100 авиационных средств поражения, включая управляемые ракеты и бомбы.

При отражении ударов крылатых ракет в морской зоне авиация отработала приемы совместно с корабельными группами Черноморского флота.

В двусторонней командно-штабной тренировке, которая проходит в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года, задействованы оперативные группы управлений, служб и отделов военного округа, несколько объединений и соединений ЮВО. Также в мероприятии принимают участие соединения и воинские части ПВО общевойсковых армий, береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии, морской авиации Черноморского флота, а также подразделения радиоэлектронной борьбы, связи и материального обеспечения.

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