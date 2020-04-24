Губернатор Подмосковья запросил помощь Минобороны РФ в борьбе с коронавирусом

Военные медики будут задействованы для лечения больных COVID-19 в Московской области, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к Минобороны с просьбой оказать соответствующую помощь.

«Я знаю, что сегодня поступил запрос на наши медицинские бригады: реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские бригады от губернатора Московской области, решение об оказании помощи принято», - сказал глава военного ведомства.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово заработал инфекционный военный центр. Он рассчитан на 100 коек, часть из которых отдана для жителей области. Каждый бокс комплекса сконструирован так, чтобы больные не пересекались друг с другом. В штате будет работать 131 человек, в том числе 27 врачей. Все врачи прошли дополнительную подготовку в Военно-медицинской академии.

Военные принимают активное участие в борьбе с пандемией коронавируса. По поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в 15 российских регионах возводятся 16 инфекционных центров для больных COVID-19.

Работы идут круглосуточно, без выходных и перерыва. На строительных площадках трудятся в три смены тысячи людей, задействованы сотни единиц техники.