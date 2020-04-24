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Отслуживших в Армении военных РФ проверили на коронавирус перед отправкой домой

Андрей Аркадьев
15:16 24.04.2020
В Армении началась плановая замена военных, отслуживших по призыву.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Увольняемые в запас военнослужащие российской военной базы в Армении сдали тесты на коронавирус перед отправкой в Россию, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Их доставят в Ростов-на-Дону военно-транспортным самолетом Ил-76.

По прибытии на родину военнослужащих поместят на 14 дней на карантин в военном госпитале, рассказали в ЮВО.

Для прохождения службы на российской военной базе в Армении направляются военнослужащие из воинских частей и учебных центров Южного и других военных округов. К 1 июня планируется заменить около полутора тысяч солдат и сержантов, проходящих службу по призыву.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

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