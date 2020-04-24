Отслуживших в Армении военных РФ проверили на коронавирус перед отправкой домой

Увольняемые в запас военнослужащие российской военной базы в Армении сдали тесты на коронавирус перед отправкой в Россию, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Их доставят в Ростов-на-Дону военно-транспортным самолетом Ил-76.

По прибытии на родину военнослужащих поместят на 14 дней на карантин в военном госпитале, рассказали в ЮВО.

Для прохождения службы на российской военной базе в Армении направляются военнослужащие из воинских частей и учебных центров Южного и других военных округов. К 1 июня планируется заменить около полутора тысяч солдат и сержантов, проходящих службу по призыву.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.