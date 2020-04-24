Медцентр МО в Одинцово обеспечен самым современным оборудованием

Построенный в Одинцово инфекционный центр Минобороны, предназначенный для лечения больных коронавирусной инфекцией, обеспечен самым современным медицинским оборудованием. Об этом сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации Дмитрий Тришкин.

«Центр полностью обеспечен самым современным медицинским оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерный томограф, аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, позволяющим оказывать медицинскую помощь на самом современном уровне», - сказал он, выступая с докладом перед министром обороны РФ.

Тришкин отметил, что медицинский центр предназначен для оказания специализированной помощи больным с различной инфекционной патологией. В его составе развернуто десять реанимационных коек.

Имеется необходимый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Штат центра, включающий 131 должность, в том числе 27 врачей, укомплектован на 100%. Все врачи прошли дополнительную подготовку в Военно-медицинской академии, добавил Тришкин.