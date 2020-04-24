Группировку свыше 30 тысяч человек создали в ВС РФ для борьбы с COVID-19

Группировка в 30 тысяч военных создана для борьбы с коронавирусной инфекцией в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом совещании.

«В Вооруженных силах ведется масштабная работа по борьбе с COVID-19. Для этого задействована группировка сил и средств численностью свыше 30 тысяч человек и четырех тысяч единиц военной и специальной техники, координацию которой осуществляет оперативный штаб Министерства обороны», - сказал глава российского военного ведомства.

По словам Шойгу, Минобороны наладило тесное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти. Приоритетная задача ведомства сейчас - сохранение здоровья людей, добавил министр.