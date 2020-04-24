Еще два региона Италии попросили российских военных помочь в борьбе с COVID-19

Итальянские регионы Пьемонт и Апулия направили официальное обращение в посольство РФ с просьбой об оказании помощи со стороны российских военных специалистов в борьбе с COVID-19. Об этом сообщил посол России в Риме.

Ранее войска химзащиты продезинфицировали три пансионата в итальянской провинции Брешиа. Это лечебные учреждения в городах: Квинцано-д’Ольо, Понтевико и Пральбойно. Помимо самих пансионатов, были обработаны прилегающие к ним дороги.

В общей сложности российские и итальянские специалисты провели санитарную обработку более, чем в 70 населенных пунктах Ломбардии.