Более 20 самолетов и 6 беспилотников вели разведку у границ России
Нарушений воздушного пространства РФ не было.
© Фото: Минобороны России
Вдоль границ России за прошедшую неделю разведывательную деятельность вел 21 самолет. Это следует из материалов, опубликованных в газете Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Там отмечается, что у границ также были замечены 6 беспилотных летательных аппаратов.
Для того, чтобы не допустить нарушения границы, истребители дежурных сил ПВО дважды поднимались в воздух.