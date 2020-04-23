В военной полиции РФ рассказали об отношении сирийцев к российско-турецкому патрулю

В сирийской провинции Хасеке позитивно восприняли очередное совместное патрулирование военнослужащих России и Турции. Сирийцы приветственно махали руками проезжающей мимо них колонне.

Маршрут патруля на этот раз проходил в том числе и через приграничные населенные пункты, находящиеся в пределах коридора безопасности. Цель этого – проверка того, что в них присутствует жизнь.

«Взаимодействие было на очень высоком уровне, подразделением военной полиции была обеспечена безопасность в ходе патрулирования. Патрулирование длилось полтора часа, негативного отношения населения замечено не было, даже наоборот - когда наблюдали патруль нашей военной полиции, махали руками, приветствовали», - заявил представитель военной полиции РФ Андрей Иванов.

В общей сложности военнослужащие преодолели 60 километров. В состав патруля входили броневики «Тигр» и БТР-80 России, вертолеты армейской авиации ВКС РФ, а также броневики «Kirpi» Турции.