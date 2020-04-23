Удар с моря: кадры высадки десанта при поддержке авиации под Калининградом

В Калининградской области состоялись учения по высадке морского десанта на необорудованное побережье. В них приняли участие соединения десантных кораблей и авиация.

Проверку боеготовности прошли экипажи более 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота. Кроме того, были привлечены более 20 единиц боевой техники, соединения морской пехоты и инженерных подразделений.

В ходе высадки основных сил на берег, минно-тральные группы Балтийского флота выполнили задачу проводки кораблей морского десанта за тралами в рамках тренировки по противоминному обеспечению.

В это время, многофункциональные истребители Су-30СМ и вертолеты Ми-24 нанесли авиационный удар по позициям условного противника, уничтожив наземные цели.

Затем на береговую линию с помощью вертолетов морской авиации Ка-27 ПС были высажены группы разграждения инженерных подразделений морской пехоты, которые проделали противоминные проходы, обеспечив безопасные пути для выдвижения техники морской пехоты с моря.

Высадка десанта производилась с больших десантных кораблей «Королев» и «Калининград», малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков», а также десантных катеров на воздушной каверне типа «Дюгонь».

В ходе учений подразделения морской пехоты, экипажи кораблей и авиация отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря, нанесения ударов по обороняющимся силам и захвату побережья.

Одновременно, в глубине обороны противника, прошла высадка тактического воздушного десанта парашютным способом в составе десантно-штурмовых подразделений соединения морской пехоты флота, которые выполнили задачу по захвату площадки приземления до подхода основных сил, сообщает пресс-служба Балтийского флота

Во время проведения учения корабли Балтийского флота в морских полигонах выполнили комплекс учебно-боевых задач, в том числе задачи по ведению противолодочной борьбы и противовоздушной обороны.