Слово и дело: как российские военные медики борются с COVID-19 в Сербии

Российские военные врачи, которые оказывают помощь Белграду в лечении больных коронавирусом, вместе с представителями Министерства здравоохранения и медицинского управления Министерства обороны Сербии обсудили ситуацию с ведущими специалистами Военно-медицинской академии, расположенной в Санкт-Петербурге. Совещание прошло в режиме видеоконференции.

Эксперты затронули медицинские аспекты, особенности оказания помощи и лечения пациентов, а также соблюдения противоэпидемического режима в медицинских учреждениях в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

От российской и сербской стороны в диалоге приняли участие 14 профессоров, 13 докторов и кандидатов медицинских наук.

«Подобные мероприятия имеют решающее значение в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это позволяет делиться опытом в масштабе международного медицинского сообщества, что сохранит жизни многим людям как в России, так и в Сербии», - отметил руководитель группы военных медиков в Сербии, кандидат медицинских наук, полковник Рустам Аминев.

Подобные конференции специалисты договорились проводить регулярно.

Кроме того, в Сербии не прекращаются совместные дезинфекционные мероприятия, которые проводятся сводными российско-сербскими расчетами. За прошедшие сутки обработано 16 объектов в городах Белград, Панчево, Нови-Пазар и Лесковац.

Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 29 пациентов, инфицированных Covid-19, в больницах городов Смедерево и Власотице.

Также российские военные врачи оценили эпидемическую обстановку в медицинских учреждениях в городах Шабац, Смедерево, Сурдулица. Кроме того, специалисты дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима.