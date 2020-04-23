Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В круглосуточном режиме: в Минобороны рассказали о наблюдении за строительством медцентров

Ян Брацкий
05:10 23.04.2020
Наблюдение ведется при помощи 150 видеокамер высокого разрешения, которые установлены на всех строительных площадках.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны осуществляет круглосуточный контроль за строительством 15-ти многофункциональных медцентров в режиме реального времени. На строительных площадках развернуто более 150 видеокамер высокого разрешения, обеспечивающих качественное изображение выполняемых работ в любое время суток и при любых погодных условиях.

При помощи системы наблюдения ведется контроль поставляемых материалов и медицинского оборудования. Кроме того, непосредственно на строительных площадках специалистами осуществляется забор проб бетонной смеси, инертных материалов, кирпича и даже металлических элементов каркаса здания. Специальными приборами просвечиваются все сварочные швы возводимых конструкций.

Созданная система контроля позволяет осуществлять немедленное реагирование на любые нештатные ситуации в ходе строительства и гарантировать выполнение работ в установленный срок и с необходимым качеством.

Тем временем, темпы строительства постоянно наращиваются, как и численность рабочих на объектах. Сегодня медцентры возводят 12 тысяч человек.

Лечебные корпуса будут оснащены самым современным оборудованием для диагностики и лечения больных коронавирусной инфекцией. Здесь будет оказываться полный спектр медицинской помощи. Все палаты укомплектуют компьютерными томографами, аппаратами ИВЛ, УЗИ, оборудованием анестезиологии и эндоскопии.

Данные центры при необходимости позволят оказать помощь пострадавшим от вирусных инфекций в период обострения, а также после улучшения санитарно-эпидемической обстановки существенно повысить качество медобеспечения военнослужащих

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.04.2020, 19:02
Песков рассказал, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом в России
Дата23.04.2020, 06:00
Удар с моря: кадры высадки десанта при поддержке авиации под Калининградом
Дата21.04.2020, 17:21
UEFA настоятельно рекомендовал лигам завершить сезон
Дата22.04.2020, 13:46
Российские промышленники сформировали предложения по поддержке предприятий
Дата22.04.2020, 12:11
Подполковник, который не кланялся пулям: как Михаил Диасамидзе повлиял на исход битвы за Сталинград
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:00 Армия
Видео
Слово и дело: как российские военные медики борются с COVID-19 в Сербии
06:00 Армия
Удар с моря: кадры высадки десанта при поддержке авиации под Калининградом
05:30 В стране и мире
Более 93% инфицированных COVID-19 в Китае выписаны из больниц
05:10 Армия
Видео
В круглосуточном режиме: в Минобороны рассказали о наблюдении за строительством медцентров
05:01 Армия
Видео
Новая цель военных медиков: кадры дезинфекции объектов в провинции Брешиа
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Сети опубликовали справку с диагнозом Заворотнюк
Ученый раскрыл детали проекта СССР по высадке человека на Венеру
Названы продукты, которые спасают от деменции
Видео
«Спасибо, что спасаете жизни»: Бикович поблагодарил Минобороны России за помощь Сербии
Прожившие 56 лет вместе супруги вылечились от коронавируса в один день
Смертельный фастфуд: чем опасно неправильное питание в условиях пандемии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.