В круглосуточном режиме: в Минобороны рассказали о наблюдении за строительством медцентров

Минобороны осуществляет круглосуточный контроль за строительством 15-ти многофункциональных медцентров в режиме реального времени. На строительных площадках развернуто более 150 видеокамер высокого разрешения, обеспечивающих качественное изображение выполняемых работ в любое время суток и при любых погодных условиях.

При помощи системы наблюдения ведется контроль поставляемых материалов и медицинского оборудования. Кроме того, непосредственно на строительных площадках специалистами осуществляется забор проб бетонной смеси, инертных материалов, кирпича и даже металлических элементов каркаса здания. Специальными приборами просвечиваются все сварочные швы возводимых конструкций.

Созданная система контроля позволяет осуществлять немедленное реагирование на любые нештатные ситуации в ходе строительства и гарантировать выполнение работ в установленный срок и с необходимым качеством.

Тем временем, темпы строительства постоянно наращиваются, как и численность рабочих на объектах. Сегодня медцентры возводят 12 тысяч человек.

Лечебные корпуса будут оснащены самым современным оборудованием для диагностики и лечения больных коронавирусной инфекцией. Здесь будет оказываться полный спектр медицинской помощи. Все палаты укомплектуют компьютерными томографами, аппаратами ИВЛ, УЗИ, оборудованием анестезиологии и эндоскопии.

Данные центры при необходимости позволят оказать помощь пострадавшим от вирусных инфекций в период обострения, а также после улучшения санитарно-эпидемической обстановки существенно повысить качество медобеспечения военнослужащих