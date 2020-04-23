Новая цель военных медиков: кадры дезинфекции объектов в провинции Брешиа

Российские военные специалисты приступили к оказанию помощи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в итальянской провинции Брешиа. Вместе с с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии они провели дезинфекцию в доме для пожилых людей.

Мэр города Ордзинуови, в котором располагается пансионат, поблагодарил российских военных за проводимые ими мероприятия. Джанпьетро Маффони отметил профессионализм специалистов из РФ и вручил им исторические книги о городе.

«Спасибо вам за то, что вы приехали к нам и оказываете столь важную помощь», отметил Маффони.

Глава другого города провинции - Орцивекки - Джан Луиджи Стурла также лично встретил и поблагодарил россиян.

«Мы видели, какую важную помощь вы оказали в провинции Бергамо, и благодарны вам за то, что прибыли к нам. Мы говорим вам спасибо не только за то, что помогаете нашей провинции, но и за все, что вы делаете для Италии», - заявил мэр.

Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более чем 68 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 76 зданий и сооружений, а также свыше 100 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.