Воздушный бой: кадры учений экипажей истребителей ЗВО в Тверской области
Высота полетов составила 10 тысяч метров. Учения проходили как днем, так и ночью.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Свыше 50 экипажей истребительной авиации Западного военного округа завершили летно-тактические учения в Тверской области.
Во время программы пилоты Су-35С и Миг-31БМ вывели самолеты из-под удара высокоточного оружия «противника», обнаружили воздушные цели и выполнили боевые пуски управляемых ракет «воздух-воздух».
Кроме того, летчики выполнили элементы воздушного боя одиночно и в составе авиационных групп. Учения проходили как днем, так и ночью. Высота полетов составила 10 тысяч метров.