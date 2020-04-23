Танец огня: кадры артиллерийских стрельб расчетов «Мста-С» под Петербургом

Более ста мишеней, имитирующих укрепления и бронированные объекты условного противника, уничтожили военнослужащие артиллерийских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа. Учения с боевыми стрельбами состоялись на полигоне в Ленинградской области.

Первую скрипку играли расчеты самоходных артиллерийский установок «Мста-С», которые не только отработали нанесение удара, но и сразу после стрельб выполнили противоогневой маневр.

В ходе учений бойцы ЗВО отработали совершение марша и занятие огневых позиций, их инженерное оборудование и маскировку, а также индивидуальные и групповые нормативы по работе на боевой технике.